奥巴马与参议院共和党领袖麦康奈尔新的关系难测

路透华盛顿1月6日（记者 Steve Holland） - 美国总统奥巴马和参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）正在谨慎地寻找共识，他们的关系开启了新篇章，料仍将冷淡，但却是务实的。

两人都试图为所在政党准备2016年总统选举，如果他们想克服立法僵局，在贸易、税收和经济问题上达成共识，就需要寻找合作的方法。

这并不容易。53岁的奥巴马和72岁的麦康奈尔关系并不亲密，也没什么共识。2010年，麦康奈尔宣布他的首要任务是确保奥巴马只当一届总统，为两人的关系定下了冷淡的基调。

周二的气氛难以预测，届时麦康奈尔将担任参议院多数党领袖，而众议院也将欢迎共和党的多数席位增加，这些对奥巴马最后两年的总统任期构成很大制衡。

“两人都要谨慎行事，”新罕布什尔大学调查中心负责人Andy Smith说道。

本月底，奥巴马将在其国情咨文讲话中阐述广泛议程。他将试图与共和党人在税收改革和贸易协议等领域取得共识。

麦康奈尔希望减少监管以提振经济，并将试图批准Keystone XL输油管道。但他也希望共和党人不要提出极右派的议案，以免吓到选民。

两人最早可能于下周会面。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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