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时事要闻 | 2015年 1月 26日 星期一 16:04 BJT

佩林：2016年美国总统大选别忘了我

路透华盛顿1月25日 - 本就激烈的2016年美国总统大选共和党候选人提名之战又多了一名参战者：佩林（Sarah Palin）。

佩林曾担任阿拉斯加州州长。她周五在爱荷华州参加保守的共和党人集会时对《华盛顿邮报》称：“我非常有兴趣。”

佩林在2008年大选中曾作为共和党总统候选人麦凯恩的搭档，挑战美国副总统位置。她上周也对ABC发表过类似评论。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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