审查希拉里的邮件将需要数月时间--美国官员

路透华盛顿3月5日（记者 Steve Holland/Lesley Wroughton） - 民主党人希拉里·克林顿在担任美国国务卿期间使用个人邮件账户进行工作，由此引发的争议越来越大，且可能持续数月之久，或影响其启动广受预期的2016年总统竞选。

希拉里周三试图缓和紧张气氛，称希望美国国务院迅速公布邮件内容。但美国国务院一名高级官员周四对路透称，这项工作需要时间。

“文件数量巨大，审查可能需要数月时间，”这名官员说道。

《华盛顿邮报》周四援引美国国务院一名高官报导称，美国国务院也在调查希拉里2009-2013年担任国务卿期间使用个人邮件账户处理所有官方事务是否违反了意在保护敏感信息的政策。

报导指出，使用个人邮件账户并不一定违反规则，但美国国务院正在调查从该个人账户发出的工作邮件是否包含必须在满足特殊安全协议的系统上处理的信息。

美国国务院曾指出，希拉里任职国务卿期间，并不存在不能使用个人邮件账户处理官方事务的禁令，只要不影响工作就行。美国国务院并没有立即对《华盛顿邮报》的报导进行置评。

旷日持久的审查或调查可能使希拉里迅速消除争议的希望破灭。

“我希望公众看到我的邮件内容，”希拉里在Twitter上称。“我要求国务院公布邮件的内容。他们说将尽快审查这些邮件，然后公布。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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