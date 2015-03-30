调查显示共和党人认为奥巴马比普京对美国的威胁更大

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透华盛顿3月30日（记者 Roberta Rampton） - 三分之一的美国共和党人认为总统奥巴马对美国构成迫在眉睫的威胁，比例高于对俄罗斯总统普京和叙利亚总统阿萨德的担忧。
路透/益普索本月对2,809名美国人进行了线上调查，让他们给一些国家、组织和个人对美国的威胁打分，从1分到5分，1分代表没有威胁，5分表示构成迫在眉睫的威胁。
调查显示，34%的共和党人给奥巴马打了5分，给普京打5分的比例为25%，给阿萨德打5分的比例为23%。
社会学家Barry Glassner指出，考虑到美国党派间的对立，结果并不非常令人意外。
“在位者往往会被妖魔化，”Glassner说道，并称共和党和民主党“制造恐惧”将是2016年美国大选的一个主要部分。
调查进行的时间为3月16日-24日，包括1,083名民主党人和1,059名共和党人。
27%的共和党人给民主党打了5分，22%的民主党人给共和党打了5分。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
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