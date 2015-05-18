版本:
中国
寰宇花絮 | 2015年 5月 18日 星期一 15:03 BJT

2014年以来克林顿夫妇演讲百余次 收入超2,500万美元--报道

路透华盛顿5月15日 - 《华盛顿邮报》和《华尔街日报》周五援引财务披露表格报道称，克林顿夫妇2014年以来共发表超过100次演讲，获得超过2,500万美元报酬。

据报道，去年6月出版的回忆录《艰难抉择》还给希拉里带来500万美元收入。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 寰宇花絮

热门文章

编辑推荐

文章推荐