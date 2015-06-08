美国共和党候选人纷纷抨击俄总统普京

路透华盛顿6月8日（记者 Steve Holland） - 俄罗斯总统普京让美国共和党总统候选人们感到愤怒。

他们认为普京是美国总统奥巴马软弱外交政策的象征，也是指责前国务卿、可能的民主党总统候选人希拉里·克林顿的简单途径。

“普京试图传播铁腕概念，”共和党候选人、南卡罗来那州议员Lindsey Graham对路透说道。“他有自己的品牌，那就是指着你的鼻子说，‘我们不会被西方国家摆布’。”

普京遭受的共和党指责多过其他任何外国领导人。这些候选人的意思很明确：如果他们中有任何人当选总统，美国与俄罗斯的关系将更僵。

“我认为这会获得共和党选民的共鸣，”南伊利诺伊大学Paul Simon Public Policy Institute负责人David Yepsen表示。“对普京的真实意图确实存在担忧。”

普京在美国特别不受欢迎，这些候选人们因此获益。无党派的皮尤研究中心2月的调查显示，70%的美国人不喜欢普京。

外交政策并不总是在美国总统竞选中占据重要地位，美国经济往往是重点。共和党这一次抓住了每天的新闻：“伊斯兰国”在中东的斩首、中国在有争议水域的主权主张以及俄罗斯使用武力。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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