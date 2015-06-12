杰布·布什称美国需要扩大在中欧的军事存在

路透华沙6月11日（记者 Wiktor Szary） - 可能角逐2016年美国总统大选的杰布·布什周四在波兰称，美国需要增加在中欧的军事存在，表明需要限制俄罗斯的强硬态度。

“我知道我们需要扩大在这里的军事存在……我们应该加大在这个地区的存在，”前佛罗里达州州长杰布·布什在波兰首都华沙对记者们说道。

“据我了解，（士兵）人数在几百人，这没有发出有实力的信号。我们需要更加强大，需要鼓励我们的盟友加大在安全上的投资。”

杰布·布什在德国、波兰和爱沙尼亚停留五天，这可能在他宣布竞选总统前加强其外交政策资格。

当被问及为什么选择这三个国家时，杰布·布什表示美国与欧洲的关系“非常重要”。

“我认为有必要明确表示我们的长期存在。我认为我们选择的国家在很多方面对发表这个声明都很重要。我们也可以选择其他国家，做出另外的声明，但我认为这个声明真的很重要。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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