杰布·布什可能最乐于与希拉里角逐总统

路透华盛顿6月15日（记者 James Oliphant） - 数月来，杰布·布什一直躲避有关家族总统的问题，他周一正式宣布竞选总统后，无疑躲不过这些问题的轰炸。

杰布·布什只有明年获得共和党提名后才有可能获得喘息，而且来自最不可能的地方--他的潜在竞争对手希拉里·克林顿。

与杰布·布什关系密切的人对路透称，如果杰布·布什与希拉里一决高下，这可能让杰布·布什的家庭背景不再是热点问题。

由于希拉里自身的政治背景，包括曾担任国务卿以及丈夫是前总统，希拉里借杰布·布什的父亲和兄长抨击杰布·布什可能引火烧身。

“如果希拉里借杰布·布什的父亲或哥哥指责杰布·布什，他可以借奥巴马或比尔（克林顿）指责希拉里，”佛罗里达州游说者、布什的顾问John "Mac" Stipanovich说道。

在那种情况下，美国政治是否是世袭的将不再是台面上的问题，“布什疲劳”和“克林顿疲劳”将相互抵消。选民必须在两人之中选择一个。

但接近杰布·布什的人强调，目前就专注于与希拉里一决高下还为时过早。杰布·布什首先必须在比预想更加激烈的共和党总统候选人初选中脱颖而出。共和党总统候选人初选可能有十几名候选人，在初选季进行很久后可能才会出现明显的领跑者。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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