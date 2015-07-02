希拉里4月宣布竞选总统以来筹资超过4,500万美元

路透华盛顿/纽约7月1日（记者 Amanda Becker/Emily Flitter） - 民主党总统竞选者希拉里·克林顿的助手周三称，希拉里4月宣布竞选总统以来，已经筹集到超过4,500万美元。

上述数字由希拉里竞选团队在Twitter上公布，不包括捐款人总数、平均捐款额等细节。

希拉里的助手称，91%的捐款均是数额不超过100美元，并宣称这代表希拉里获得草根阶层的广泛支持。

希拉里的竞争对手、民主党自由派领导人Bernie Sanders的竞选团队称，他4月底宣布竞选总统以来，已经获得了超过20万人的捐款，人均捐款额约37美元。

总统竞选第一季度筹款额的上一个记录由奥巴马在2011年创造，他当时筹集了4,200万初选资金。

周三晚些时候，共和党竞选者Ben Carson宣布在过去三个月里筹资830万美元，自3月组建竞选试探委员会以来共计筹资1,050万美元。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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