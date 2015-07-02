希拉里4月宣布竞选总统以来筹资超过4,500万美元

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿/纽约7月1日（记者 Amanda Becker/Emily Flitter） - 民主党总统竞选者希拉里·克林顿的助手周三称，希拉里4月宣布竞选总统以来，已经筹集到超过4,500万美元。
上述数字由希拉里竞选团队在Twitter上公布，不包括捐款人总数、平均捐款额等细节。
希拉里的助手称，91%的捐款均是数额不超过100美元，并宣称这代表希拉里获得草根阶层的广泛支持。
希拉里的竞争对手、民主党自由派领导人Bernie Sanders的竞选团队称，他4月底宣布竞选总统以来，已经获得了超过20万人的捐款，人均捐款额约37美元。
总统竞选第一季度筹款额的上一个记录由奥巴马在2011年创造，他当时筹集了4,200万初选资金。
周三晚些时候，共和党竞选者Ben Carson宣布在过去三个月里筹资830万美元，自3月组建竞选试探委员会以来共计筹资1,050万美元。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。