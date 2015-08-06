一些共和党人认为特朗普赢得初选的可能性上升

路透克利夫兰8月5日（记者 James Oliphant/Emily Flitter） - 四年前，只有一名共和党竞选者一直在民调中达到目前地产大亨特朗普的水准，他的名字叫罗姆尼。

罗姆尼成为共和党总统候选人的事实至少说明，特朗普近期的迅速崛起不是很多专家和党派策略师所说的异常现象。

当然，这并不意味着周四将参加首次共和党总统选举辩论的特朗普明年一定会成为共和党总统候选人。他获得提名仍面临巨大的阻碍：他支持自由主义事业的历史、僵化的竞选组织和目前在共和党人中的有限吸引力。

但一些共和党人，尤其是那些不在华盛顿的共和党人，要求共和党认真对待特朗普的竞选，称特朗普赢得初选、震惊世界也不是完全不可能的。

前爱荷华州共和党主席Craig Robinson看到了特朗普和奥巴马的相似之处，称特朗普也是媒体环境下的产物。

“奥巴马是个品牌。特朗普也是个品牌。作为奥巴马的支持者很酷，作为麦凯恩或罗姆尼的支持者则不酷，”Robinson说道。Robinson在共和党初选中持中立态度。

爱荷华州有影响力的电台主播Steve Deace指出，共和党内认为特朗普获提名没戏的人“低估了选民对该政党不负责任的行为是多么厌倦”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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