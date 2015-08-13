美国前总统卡特称自己患上癌症

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透8月12日（记者 Letitia Stein/David Adams） - 美国前总统卡特周三称，近期的肝脏手术显示他患上了癌症，并已扩散到身体的其他部分。
“我将根据需要修改我的日程，从而在埃默里医疗中心(Emory Healthcare)接受医生们的治疗，”90岁的卡特在声明中称。“了解事实后将发布更加完整的公开声明，可能是下周。”
民主党人卡特1977-1981年间担任第39任美国总统。
卡特家族有胰腺癌病史，他的父母、两个姐妹和弟弟BillyCarter都死于这一病症。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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