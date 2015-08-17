又一个美国全国性工会支持希拉里竞选总统

路透纽约8月14日 - 希拉里·克林顿参选美国总统周五获得美国国际机械师及航空航天工人协会（International Association of Machinists and Aerospace Workers）支持，这是支持她的第二个全国性工会。

“希拉里·克林顿长期支持工人权利的记录与她的共和党对手形成鲜明对比，共和党人试图禁止工会、让工人保持沉默、取消明智的法规以及让企业完全控制工作环境，”该工会主席Tom Buffenbarger在声明中称。

该工会总部位于马里兰州Upper Marlboro，正在纽约召开全国员工会议。其网站显示，该工会所代表的活跃和退休成员接近60万人。

希拉里对该工会的支持表示感谢，她在声明中称她将努力“确保所有工人拥有组织、加入工会以及在多年努力工作后能够体面并有保障地退休的基本权利。”

希拉里将收入不平等作为竞选的主要议题之一，称稳定、强劲的收入增长是“这个时代明确的经济挑战”。

希拉里试图获得工人的支持。她已经获得美国教师联盟（American Federation of Teachers）的支持。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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