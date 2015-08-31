希拉里在民主党中的支持率降至2012年以来最低水平--调查

路透华盛顿8月28日 - 路透/益普索调查显示，希拉里·克林顿在民主党中的支持率降至该调查近三年前开始以来的最低水平。

周五公布的在线调查表明，希拉里的支持率仍比排名第二的竞争对手桑德斯高超过20个百分点。

随着希拉里在担任美国国务卿期间使用个人邮箱引发的争议越来越大，她在民调中的支持率稳步下滑。

路透/益普在五天里进行的滚动调查显示，希拉里的支持率为45%，桑德斯的支持率为25%。

这是路透/益普索从2012年底开始调查民主党人以来希拉里领先优势最小的一次。

正在考虑是否挑战希拉里的副总统拜登排名第三，获得16%的支持率。一个月前，拜登的支持率只有10%左右。

494名自称民主党选民的人参与了调查，调查的置信区间为正负5.1个百分点。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。