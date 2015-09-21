共和党参选人卡森称穆斯林不适合任美国总统

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月20日（记者 Jason Lange） - 美国共和党总统参选人卡森（Ben Carson）周日称，穆斯林不适合担任美国总统，因为他们的信仰与美国的准则不相符。
“我不会拥护一名穆斯林管理美国，我坚决不会同意，”卡森对NBC的“Meet the Press”节目称。
卡森表示，他认为美国总统的信仰应该“与宪法一致”。
当被问及伊斯兰是否符合这个标准时，他回答说“我不这样认为。”
美国最大的穆斯林公民权利组织谴责卡森的言论，称卡森没资格竞选总统，因为美国宪法禁止对从事公职进行信仰测试。
“这太过分了，他应该退出，”美国-伊斯兰关系委员会（CAIR）发言人Ibrahim Hooper说道。
明尼苏达州民主党议员Keith Ellison指出：“难以想象共和党竞选中的领先者竟利用恐惧。”Ellison是首位当选议员的穆斯林。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。