共和党参选人卡森称穆斯林不适合任美国总统

路透华盛顿9月20日（记者 Jason Lange） - 美国共和党总统参选人卡森（Ben Carson）周日称，穆斯林不适合担任美国总统，因为他们的信仰与美国的准则不相符。

“我不会拥护一名穆斯林管理美国，我坚决不会同意，”卡森对NBC的“Meet the Press”节目称。

卡森表示，他认为美国总统的信仰应该“与宪法一致”。

当被问及伊斯兰是否符合这个标准时，他回答说“我不这样认为。”

美国最大的穆斯林公民权利组织谴责卡森的言论，称卡森没资格竞选总统，因为美国宪法禁止对从事公职进行信仰测试。

“这太过分了，他应该退出，”美国-伊斯兰关系委员会（CAIR）发言人Ibrahim Hooper说道。

明尼苏达州民主党议员Keith Ellison指出：“难以想象共和党竞选中的领先者竟利用恐惧。”Ellison是首位当选议员的穆斯林。（完）