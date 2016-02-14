美国共和党总统竞选者出言刻薄互相攻击

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿2月13日（记者 Alana Wise） - 数月来，美国共和党总统竞选者用“蠢货”、“笨蛋”和“失败者”等词语互相攻击。然后，领先的特朗普重复了一名支持者对克鲁兹的描述“娘炮”。
随着初选进入南卡罗来纳州而且分量越来越重，或许会出现更刻薄的贬低之词。
这些词可能是校园恶少典型的口头语，但有一些迹象显示竞选者们对通过这种方式获得的注意洋洋得意。最猛烈的抨击引发最强烈的回应，无论是在集会、互联网还是电视上。
周一在新罕布什尔州的一个集会上，人群中有人喊出“娘炮”，特朗普进行了重复，质疑克鲁兹的男子气概，台下顿时陷入疯狂。特朗普第二天赢得了该州的初选，克鲁兹排名第三。
“这是我获胜的原因之一。你必须做自己，”特朗普在NBC“Today”节目中接受采访时说道。特朗普后来承诺不说脏话，更像个总统的样子。
历史表明，下周六南卡罗来纳州举行初选前，言语可能更加刻薄。2000年亚利桑那州参议员麦凯恩在那里被指控有一名黑人私生子，2008年前马萨诸塞州州长罗姆尼在那里被指控支持一夫多妻制。
“这些成年人的行为看起来像小学生，”新罕布什尔州前五年级教师Leslie McRobbie描述今年的共和党竞选者称。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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