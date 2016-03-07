美国共和党人难以在特朗普和克鲁兹之间做出抉择

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透华盛顿3月7日（记者 Ginger Gibson/Andy Sullivan） - 极度渴望阻止特朗普成为共和党总统候选人的共和党人正纠结于是否团结在克鲁兹身后。
45岁的德州参议员克鲁兹周六赢得堪萨斯州和缅因州，支持了他所说的自己是特朗普的主要挑战者。
主流共和党人对特朗普提出的在美国与墨西哥边境建立边境墙、遣返1,100万非法移民和暂时禁止所有穆斯林进入美国的呼吁不满。
但共和党精英阵营内的很多人不愿团结在克鲁兹身后，他们认为克鲁兹过于保守，无法赢得11月8日的大选。
共和党民调人士Neil Newhouse表示，克鲁兹尚未表现出能够吸引最保守选民以外选民的能力。
“从事态发展来看，我认为参议员克鲁兹成为希望阻止特朗普的共和党人的焦点可能性非常小。”
共和党女性全国联合会执行委员会成员Kim Reem指出，特朗普和克鲁兹都是共和党内的争议性人物。她认为共和党人分化成了三派：特朗普的支持者、克鲁兹的支持者和党内精英阵营的支持者。
“支持克鲁兹的人不愿意支持特朗普，支持特朗普的人不愿意支持克鲁兹，党内精英阵营内的一些人对他们两人谁也不想支持。我看不到让人人都满意的办法，”Kim说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)