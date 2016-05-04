克鲁兹宣布退选 但为将来竞选留下可能性

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透印第安纳波利斯5月3日（记者 Ginger Gibson/Alana Wise） - 美国共和党总统参选人克鲁兹周二宣布退选，但为将来竞选总统留下可能性。
克鲁兹在印第安纳州对支持者表示，他的选举活动停止，但是他在共和党的未来中扮演的角色并没有结束。克鲁兹在印第安纳州初选中惨败。
“我并不会停止争取自由，”克鲁兹说道。
假定特朗普被提名共和党总统候选人而在11月8日大选中落败，克鲁兹则可能在2020年总统竞选中再次出现。
克鲁兹面临的下一个考验是决定在大选中扮演什么角色，以及是否在攻击了特朗普几个月以后转而支持特朗普。
特朗普试图团结共和党，显然希望获得克鲁兹的支持。
“我想祝贺克鲁兹，”特朗普在纽约的一场胜利集会上说道。“他不好对付，是个有智慧的竞争者。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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