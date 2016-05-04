克鲁兹宣布退选 但为将来竞选留下可能性

路透印第安纳波利斯5月3日（记者 Ginger Gibson/Alana Wise） - 美国共和党总统参选人克鲁兹周二宣布退选，但为将来竞选总统留下可能性。

克鲁兹在印第安纳州对支持者表示，他的选举活动停止，但是他在共和党的未来中扮演的角色并没有结束。克鲁兹在印第安纳州初选中惨败。

“我并不会停止争取自由，”克鲁兹说道。

假定特朗普被提名共和党总统候选人而在11月8日大选中落败，克鲁兹则可能在2020年总统竞选中再次出现。

克鲁兹面临的下一个考验是决定在大选中扮演什么角色，以及是否在攻击了特朗普几个月以后转而支持特朗普。

特朗普试图团结共和党，显然希望获得克鲁兹的支持。

“我想祝贺克鲁兹，”特朗普在纽约的一场胜利集会上说道。“他不好对付，是个有智慧的竞争者。”（完）