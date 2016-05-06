特朗普与希拉里之争：比谁更不受欢迎

路透纽约5月5日（记者 Chris Kahn） - 眼下的美国总统大选之争，可能变成看谁更不受欢迎。

周四公布的路透/益普索调查显示，民主党参选人希拉里的支持者，或共和党参选人特朗普的支持者中，都有近一半表示他们主要是为了不让另外一方赢。

弗吉尼亚大学政治中心负责人Larry Sabato指出，调查结果反映出美国社会的意识形态分歧加剧，人们越发害怕对立党派，而最终对决可能发生在特朗普与希拉里之间，使得这种负面氛围变得更糟。

特朗普因言论直率、态度强硬，赢得热情支持者的同时，也不乏尖锐的批评者。

希拉里则吸引了希望延续奥巴马政策的选民，这使得她在民主党提名战中明显领先，但那些认为奥巴马政绩乏善可陈的选民则对希拉里持强烈反对态度。

调查中询问了受访者支持特朗普或希拉里的主要原因。

特朗普的支持者中，有约47%表示支持特朗普的主要原因是不想希拉里当选，43%称是由于赞同特朗普的政治立场，6%表示是由于喜欢特朗普这个人。

希拉里的支持者情况也差不多。其中约46%的人表示支持希拉里的主要原因是不希望特朗普当选，40%称认可希拉里的政治立场，11%称喜欢希拉里。

埃默里大学的教授AlanAbramowitz称，双方竞选团队很可能将认定，最好的竞选策略就是更努力地去丑化对方。

他补充道：“氛围会变得非常、非常负面。”

皮尤研究中心2014年一项研究发现，过去几十年里，美国民主党和共和党对彼此的看法越来越负面。2014年，有四分之一的民主党、逾三分之一的共和党认为对方党派“对国家福祉构成威胁”。

59岁的共和党人Barbara Monson就是个例子。她说：“不管共和党提名谁，我都会投票给他。绝不能是希拉里（当选）。绝不。”（完）