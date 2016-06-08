奥巴马祝贺希拉里 将会见桑德斯--白宫

路透华盛顿6月7日 - 白宫称，美国总统奥巴马周二致电前国务卿希拉里·克林顿，祝贺她赢得成为民主党总统候选人提名所需的席位。

“她的历史性竞选鼓舞了数以百万计的人，这是她毕生为中产家庭和孩子们奋斗的延续，”白宫发言人Josh Earnest在声明中称。

Earnest指出，奥巴马还与民主党总统竞选者桑德斯电话交谈，在桑德斯的要求下，周四奥巴马将与桑德斯会面。

“桑德斯参议员通过他在对抗经济不平等和特殊利益集团对政治的影响等问题上的承诺，给予数以百万计的美国人带来能量，总统对此向他表示感谢，”Earnest说道。

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