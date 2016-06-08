奥巴马祝贺希拉里 将会见桑德斯--白宫

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月7日 - 白宫称，美国总统奥巴马周二致电前国务卿希拉里·克林顿，祝贺她赢得成为民主党总统候选人提名所需的席位。
“她的历史性竞选鼓舞了数以百万计的人，这是她毕生为中产家庭和孩子们奋斗的延续，”白宫发言人Josh Earnest在声明中称。
Earnest指出，奥巴马还与民主党总统竞选者桑德斯电话交谈，在桑德斯的要求下，周四奥巴马将与桑德斯会面。
“桑德斯参议员通过他在对抗经济不平等和特殊利益集团对政治的影响等问题上的承诺，给予数以百万计的美国人带来能量，总统对此向他表示感谢，”Earnest说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。