杰布·布什可能最乐于与希拉里角逐总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月15日（记者 James Oliphant） - 数月来，杰布·布什一直躲避有关家族总统的问题，他周一正式宣布竞选总统后，无疑躲不过这些问题的轰炸。

杰布·布什只有明年获得共和党提名后才有可能获得喘息，而且来自最不可能的地方--他的潜在竞争对手希拉里·克林顿。

与杰布·布什关系密切的人对路透称，如果杰布·布什与希拉里一决高下，这可能让杰布·布什的家庭背景不再是热点问题。

由于希拉里自身的政治背景，包括曾担任国务卿以及丈夫是前总统，希拉里借杰布·布什的父亲和兄长抨击杰布·布什可能引火烧身。

“如果希拉里借杰布·布什的父亲或哥哥指责杰布·布什，他可以借奥巴马或比尔（克林顿）指责希拉里，”佛罗里达州游说者、布什的顾问John "Mac" Stipanovich说道。

在那种情况下，美国政治是否是世袭的将不再是台面上的问题，“布什疲劳”和“克林顿疲劳”将相互抵消。选民必须在两人之中选择一个。