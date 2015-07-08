希拉里：黑客问题不仅限于中国

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透爱荷华州爱荷华城7月7日 - 美国民主党总统候选人希拉里·克林顿周二称，中国和伊朗等国开展的黑客入侵活动对美国的安全和商业构成广泛威胁，而联邦政府保护美国信息的力度不够。
“不只是中国。我们知道俄罗斯、朝鲜和伊朗等国的政府也直接或间接地支持黑客活动，”希拉里在爱荷华说道。“我们还担忧恐怖主义组织获得这样的能力。”
希拉里称，她的担忧始于担任国务卿之时，“非常担心很多美国企业最重要的机密信息被黑客盗取。”
“美国政府和民间都必须认识到这是个严重威胁，”希拉里说道。“我们一直试图找到好的未来计划。国会正在取得一些进展。在我看来，这还不够。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。