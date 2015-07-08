希拉里：黑客问题不仅限于中国

路透爱荷华州爱荷华城7月7日 - 美国民主党总统候选人希拉里·克林顿周二称，中国和伊朗等国开展的黑客入侵活动对美国的安全和商业构成广泛威胁，而联邦政府保护美国信息的力度不够。

“不只是中国。我们知道俄罗斯、朝鲜和伊朗等国的政府也直接或间接地支持黑客活动，”希拉里在爱荷华说道。“我们还担忧恐怖主义组织获得这样的能力。”

希拉里称，她的担忧始于担任国务卿之时，“非常担心很多美国企业最重要的机密信息被黑客盗取。”

“美国政府和民间都必须认识到这是个严重威胁，”希拉里说道。“我们一直试图找到好的未来计划。国会正在取得一些进展。在我看来，这还不够。”（完）