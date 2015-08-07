美国关键议员反对伊朗核协议 对奥巴马构成冲击

路透华盛顿8月6日 - 美国参议院最具影响力的民主党议员之一舒默(Chuck Schumer)周四表示反对伊朗核协议，对总统奥巴马构成冲击。

舒默发布长篇声明表示反对，这可能为更多民主党人反对伊朗核协议铺平道路。

纽约州议员舒默是美国最有影响力的犹太议员之一。他是首个宣布反对伊朗核协议的参议院民主党议员。

路透获得的声明显示，另外一名有影响力的犹太议员、众议院外事委员会民主党高层Eliot Engel周四也表示将反对伊朗核协议。

国会议员们将从9月8日开始辩论是否拒绝伊朗核协议。

舒默坚持称他没有受到党派或政治的影响，也没有受到压力。(完)