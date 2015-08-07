美国关键议员反对伊朗核协议 对奥巴马构成冲击

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿8月6日 - 美国参议院最具影响力的民主党议员之一舒默(Chuck Schumer)周四表示反对伊朗核协议，对总统奥巴马构成冲击。
舒默发布长篇声明表示反对，这可能为更多民主党人反对伊朗核协议铺平道路。
纽约州议员舒默是美国最有影响力的犹太议员之一。他是首个宣布反对伊朗核协议的参议院民主党议员。
路透获得的声明显示，另外一名有影响力的犹太议员、众议院外事委员会民主党高层Eliot Engel周四也表示将反对伊朗核协议。
国会议员们将从9月8日开始辩论是否拒绝伊朗核协议。
舒默坚持称他没有受到党派或政治的影响，也没有受到压力。(完)
编译 李富强 审校 王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”