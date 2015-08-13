美国前总统卡特称自己患上癌症

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月12日（记者 Letitia Stein/David Adams） - 美国前总统卡特周三称，近期的肝脏手术显示他患上了癌症，并已扩散到身体的其他部分。

“我将根据需要修改我的日程，从而在埃默里医疗中心(Emory Healthcare)接受医生们的治疗，”90岁的卡特在声明中称。“了解事实后将发布更加完整的公开声明，可能是下周。”

民主党人卡特1977-1981年间担任第39任美国总统。

卡特家族有胰腺癌病史，他的父母、两个姐妹和弟弟Billy Carter都死于这一病症。（完）