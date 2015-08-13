美国前总统卡特称自己患上癌症

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月12日（记者 Letitia Stein/David Adams） - 美国前总统卡特周三称，近期的肝脏手术显示他患上了癌症，并已扩散到身体的其他部分。
“我将根据需要修改我的日程，从而在埃默里医疗中心(Emory Healthcare)接受医生们的治疗，”90岁的卡特在声明中称。“了解事实后将发布更加完整的公开声明，可能是下周。”
民主党人卡特1977-1981年间担任第39任美国总统。
卡特家族有胰腺癌病史，他的父母、两个姐妹和弟弟Billy Carter都死于这一病症。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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