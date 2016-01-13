奥巴马发表国情咨文为2016年任期定调，批评共和党人的反穆斯林言论

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月12日 - 美国总统奥巴马周二发表国情咨文，批评共和党总统参选人的反穆斯林言论，指责对他政策的批评令“伊斯兰国”有机可乘。奥巴马此番发表国情咨文意在为自己最后一年的任期设定乐观的基调。

奥巴马表示，美国经济下滑或在国际舞台上的影响变弱的说法并不属实。

奥巴马将矛头直指共和党总统参选人特朗普，指责他侮辱穆斯林的言论伤及美国、“背叛”了美国的认同感。

“政界人士侮辱穆斯林...并不会让我们更加安全，”奥巴马说道。“这是错误的。这让我们在世界眼中变得渺小。这让我们更难以实现目标。”

特朗普在共和党总统参选人阵容中领跑，他之前呼吁暂时禁止穆斯林进入美国，以及在美国与墨西哥边境修建墙体阻止非法移民，奥巴马对此予以强烈反对。

尽管承认“伊斯兰国”和基地组织对美国民众构成直接威胁，但奥巴马指出，批评人士将打击“伊斯兰国”比作第三次世界大战，为“伊斯兰国”提供了可乘之机。

“卡车上的大批战士以及公寓或车库里心理扭曲的密谋者对平民构成巨大的威胁，必须阻止他们。但他们并不能威胁到美国的存在，”奥巴马说道。

奥巴马的这番言论否认了共和党人对其打击“伊斯兰国”策略的批评。

他强调可能与共和党达成妥协的领域，包括刑事司法改革、贸易和减缓贫困等。

他呼吁国会议员批准跨太平洋伙伴关系协定、加强控枪以及解除对古巴的禁运。

奥巴马还表示对在任期间未能提高美国的政治话语权感到遗憾。（完）