美国共和党总统竞选者出言刻薄互相攻击

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月13日（记者 Alana Wise） - 数月来，美国共和党总统竞选者用“蠢货”、“笨蛋”和“失败者”等词语互相攻击。然后，领先的特朗普重复了一名支持者对克鲁兹的描述“娘炮”。
随着初选进入南卡罗来纳州而且分量越来越重，或许会出现更刻薄的贬低之词。
这些词可能是校园恶少典型的口头语，但有一些迹象显示竞选者们对通过这种方式获得的注意洋洋得意。最猛烈的抨击引发最强烈的回应，无论是在集会、互联网还是电视上。
周一在新罕布什尔州的一个集会上，人群中有人喊出“娘炮”，特朗普进行了重复，质疑克鲁兹的男子气概，台下顿时陷入疯狂。特朗普第二天赢得了该州的初选，克鲁兹排名第三。
“这是我获胜的原因之一。你必须做自己，”特朗普在NBC“Today”节目中接受采访时说道。特朗普后来承诺不说脏话，更像个总统的样子。
历史表明，下周六南卡罗来纳州举行初选前，言语可能更加刻薄。2000年亚利桑那州参议员麦凯恩在那里被指控有一名黑人私生子，2008年前马萨诸塞州州长罗姆尼在那里被指控支持一夫多妻制。
“这些成年人的行为看起来像小学生，”新罕布什尔州前五年级教师Leslie McRobbie描述今年的共和党竞选者称。(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜
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