克鲁兹宣布退选 但为将来竞选留下可能性

纽约期市：罗布斯塔咖啡升至四年半高位，纽约可可因英镑反弹转升
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印第安纳波利斯5月3日 - 美国共和党总统参选人克鲁兹周二宣布退选，但为将来竞选总统留下可能性。
克鲁兹在印第安纳州对支持者表示，他的选举活动停止，但是他在共和党的未来中扮演的角色并没有结束。克鲁兹在印第安纳州初选中惨败。
“我并不会停止争取自由，”克鲁兹说道。
假定特朗普被提名共和党总统候选人而在11月8日大选中落败，克鲁兹则可能在2020年总统竞选中再次出现。
克鲁兹面临的下一个考验是决定在大选中扮演什么角色，以及是否在攻击了特朗普几个月以后转而支持特朗普。
特朗普试图团结共和党，显然希望获得克鲁兹的支持。
“我想祝贺克鲁兹，”特朗普在纽约的一场胜利集会上说道。“他不好对付，是个有智慧的竞争者。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。
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美国能源资料协会(EIA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选