“阻止特朗普”运动为何没有挡住特朗普的强劲势头？

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月4日 - 共和党全国委员会成员、Ice Miller律师事务所合伙人John Hammond III毫不掩饰对特朗普的厌恶，并希望阻止特朗普获得共和党提名；他3月对《印第安纳波利斯星报》称，特朗普“不适合”领导美国。

但他表示，反对特朗普的组织并没有联系过他，他在印第安纳州初选前几天才看到这样的组织在印第安纳州存在的迹象。他称，当一些直接的邮件和电视广告开始出现时，这时已经“太晚了”。

“印第安纳州就没有过较早的‘阻止特朗普’的努力，”他对路透说道。

特朗普周二在印第安纳州初选中大胜，料会获得共和党总统候选人的提名。他的主要竞争对手克鲁兹宣布退选，排名第三的俄亥俄州州长卡西奇也面临退选的压力。

特朗普似乎对保守派共和党人高调发起的“阻止特朗普”或“不要特朗普”活动给予了致命一击。

政治人士和至少三名参与活动的官员表示，由保守派抗税非营利组织Club for Growth和Our Principles PAC等领导的这一运动已持续了数月，未能严重削弱特朗普的势头，目前似乎将面临终结。

反特朗普活动在美国冬季时开始出现，当时保守派共和党人从对特朗普获得提名持怀疑态度转变为担忧。这些共和党人认为特朗普的很多政策承诺对他们的低税收、低支出原则构成威胁。

反特朗普运动领导者以及熟悉情况的共和党人士表示，活动从一开始就运行得不是很顺畅，包括协调不佳、缺乏一位有影响力的领导人物以及没有特朗普替代者的一致人选。

“需要有对付他的行动计划，”反对特朗普、与活动中人士有联系的共和党策略师Doug Heye说道。“但似乎没人有行动计划。”

“阻止特朗普”运动的领导人对活动无效的说法公开表示反对，称他们在威斯康星州的努力帮助阻止了特朗普4月在那里取得胜利。他们还表示，各组织间互相沟通良好，尽管特朗普在印第安纳州获得大胜，他们仍将继续战斗下去。

“我们将就特朗普继续对选民进行宣传，直到特朗普或者是另外一名竞选者获得共和党大会多数代表的支持，”Our Principles PAC主席Katie Packer周二在声明中称。

但三名与该运动有关的高官私下承认，印第安纳州初选是“生死”时刻。（完）