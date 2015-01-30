罗姆尼发表演讲抨击奥巴马与希拉里

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月28日（记者 Steve Holland） - 共和党人罗姆尼周三在外交政策和经济问题上批评民主党人希拉里·克林顿。如果罗姆尼决定第三次竞选总统，这可能是他对希拉里批评狂潮的前奏。

罗姆尼在密西西比州Starkville露面时似乎处于竞选状态中，他在密西西比州立大学发表演讲，并在当地一家烤肉餐厅吃了一个手撕猪肉三明治。

罗姆尼在演讲中提到了总统奥巴马难以在伊拉克、叙利亚和其他控制“伊斯兰国”武装分子。

他指责奥巴马拒绝将“伊斯兰国”称为“极端伊斯兰”。

“总统甚至都不肯叫他们圣战分子，我不知道总统打算怎么战胜他们，”罗姆尼说道。

罗姆尼在演讲中也针对希拉里，称她在奥巴马第一个总统任期内担任国务卿时犯了错误，以及她不了解如何创造就业岗位。

罗姆尼称，她“无缘无故地重启了美俄关系”，但并没有奏效，因为俄罗斯随后入侵了乌克兰。

他还攻击了希拉里去年10月对一些听众发表的言论，希拉里称不要让任何人告诉他们“创造就业岗位的是企业”。希拉里不久后对该言论予以否认。“希拉里都不知道工作是打哪来的，怎么能提供工作机会呢？”罗姆尼批评称。（完）