审查希拉里的邮件将需要数月时间--美国官员

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Holland/Lesley Wroughton
路透华盛顿3月5日 - 民主党人希拉里·克林顿在担任美国国务卿期间使用个人邮件账户进行工作，由此引发的争议越来越大，且可能持续数月之久，或影响其启动广受预期的2016年总统竞选。
希拉里周三试图缓和紧张气氛，称希望美国国务院迅速公布邮件内容。但美国国务院一名高级官员周四对路透称，这项工作需要时间。
“文件数量巨大，审查可能需要数月时间，”这名官员说道。
《华盛顿邮报》周四援引美国国务院一名高官报导称，美国国务院也在调查希拉里2009-2013年担任国务卿期间使用个人邮件账户处理所有官方事务是否违反了意在保护敏感信息的政策。
报导指出，使用个人邮件账户并不一定违反规则，但美国国务院正在调查从该个人账户发出的工作邮件是否包含必须在满足特殊安全协议的系统上处理的信息。
美国国务院曾指出，希拉里任职国务卿期间，并不存在不能使用个人邮件账户处理官方事务的禁令，只要不影响工作就行。美国国务院并没有立即对《华盛顿邮报》的报导进行置评。
旷日持久的审查或调查可能使希拉里迅速消除争议的希望破灭。
“我希望公众看到我的邮件内容，”希拉里在Twitter上称。“我要求国务院公布邮件的内容。他们说将尽快审查这些邮件，然后公布。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证