惠普前CEO宣布竞选美国总统，出言打击希拉里

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月4日 - 惠普 前首席执行官卡莉·菲奥莉娜（Carly Fiorina）周一宣布竞选美国总统，并将矛头对准民主党领先竞选人希拉里·克林顿，称希拉里代表的政治阶级是美国人厌恶的。
在民调中，菲奥莉娜在十几名共和党竞选人中排名靠后；她也从未担任过公职。
她给自己的定位是一名局外人，在企业界获得了真实的人生经验。
现年60岁的菲奥莉娜表示，希拉里及其丈夫克林顿是普通人接触不到的政治精英。
“她让人们记起政治阶级和辛勤的美国人的希望与担忧存在巨大的脱节，”菲奥莉娜在电话会议上对记者们说道。
“到处都能看到这样的脱节。坦率地说，我看到人们对于竞争环境有利于政治阶级、他们所想的和他们看到政客们所想的之间的差异感到厌恶。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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