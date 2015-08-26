美国副总统拜登的粉丝称其诚实坦率

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月26日（记者 Megan Cassella/Alana Wise） - 美国副总统拜登经常被指责说话太直率，如果他决定角逐2016年美国总统选举，其语言攻击力可能成为最厉害的武器之一。

路透/益普索调查显示，选民们对支持拜登持开放态度，称拜登是诚实、直率的政客，从政几十年也没有丑闻。

这些观点可能让拜登拥有相对于希拉里·克林顿的优势，希拉里的“可信度”调查结果下降，因为她在担任国务卿期间使用个人邮件账户处理公务，难以摆脱没有彻底公开此事的看法。

路透采访了22名表示将支持拜登的调查受访者。他们中超过一半使用“诚实”、“真诚”和“可信”等词语描述拜登。

拜登的粉丝似乎愿意忽视他容易出丑的情况，这可能是竞选总统的一个障碍。

“他怎么想就怎么说。这样并不总是好的，但他是坦率和诚实的，”70岁的Mary Lampron说道。“或许他不应这么说，但这是他所想的，我赞赏这一点。”（完）