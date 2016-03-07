美国共和党人难以在特朗普和克鲁兹之间做出抉择

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ginger Gibson/Andy Sullivan
路透华盛顿3月7日 - 极度渴望阻止特朗普成为共和党总统候选人的共和党人正纠结于是否团结在克鲁兹身后。
45岁的德州参议员克鲁兹周六赢得堪萨斯州和缅因州，支持了他所说的自己是特朗普的主要挑战者。
主流共和党人对特朗普提出的在美国与墨西哥边境建立边境墙、遣返1,100万非法移民和暂时禁止所有穆斯林进入美国的呼吁不满。
但共和党精英阵营内的很多人不愿团结在克鲁兹身后，他们认为克鲁兹过于保守，无法赢得11月8日的大选。
共和党民调人士Neil Newhouse表示，克鲁兹尚未表现出能够吸引最保守选民以外选民的能力。
“从事态发展来看，我认为参议员克鲁兹成为希望阻止特朗普的共和党人的焦点可能性非常小。”
共和党女性全国联合会执行委员会成员Kim Reem指出，特朗普和克鲁兹都是共和党内的争议性人物。她认为共和党人分化成了三派：特朗普的支持者、克鲁兹的支持者和党内精英阵营的支持者。
“支持克鲁兹的人不愿意支持特朗普，支持特朗普的人不愿意支持克鲁兹，党内精英阵营内的一些人对他们两人谁也不想支持。我看不到让人人都满意的办法，”Kim说道。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%