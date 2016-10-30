美股展望：美联储会议在即 但股市投资人心系美国大选

路透纽约10月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周召开会议，美国政府也将公布重要的非农就业报告，而投资人心心念念的可能还有美国大选。

美国如火如荼的总统大选选战在下周进入11月8日投票日之前的最后阶段，民主党候选人希拉里·克林顿和共和党候选人特朗普之间的角力，近来接连曝出牵动市场走势的意外消息。

美国联邦调查局局长周五称，将调查美国总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，以决定这些邮件是否包含秘密信息。该消息再次提醒了市场，若大选结果出人意料，会让投资者多么慌乱。

该插曲让股市短暂急跌，并将芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数推升至两周高位。

“大选迫近，锅里的水已经沸腾，总是会有一些事情发生，”BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig表示。

“从历史经验来看，总统大位存在不确定性时，似乎会对市场造成问题。”

华尔街一直看好希拉里会入主白宫，但共和党至少仍将主掌众议院，因此当前的政治僵局基本不会改变。

近几周，希拉里的民调领先幅度扩大，令一些人担心民主党有可能不但拿下总统宝座，还将控制国会。

“这对医疗保健，甚或金融股等某些类股来说，将不是好事，”保德信金融旗下的多资产基金公司QMA的投资组合经理Ed Campbell表示。“但我认为这不太可能会发生。”

投资人对美联储周二和周三会议将会升息的预期也不高，尤其是这次会议距离美国大选没剩几天。

根据周五芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch，美联储下周升息的可能性看来不到10%；12月升息可能性则约为75%。

“我认为基本上不会出现什么状况，”Campbell表示。“他们不喜欢让市场感到意外，尤其是距离大选只剩一周。”

但美联储官员暗示下次升息时间的任何评论，则有可能撼动股市。

美联储在去年11月会议时调整了的政策声明措辞，具体提及下次政策会议是可能升息的时间点，从而吸引了投资者的注意。

之后美联储在12月升息，为近10年来首见。

如果周五的就业报告足够强劲，可能会增强原本就是普遍看法的美联储12月再次升息预期。

路透调查的分析师认为，10月非农就业岗位料将增加17.5万个，9月为增加15.6万个。

“大选过后，或许会见到市场稍稍喘息，但之后又要开始担心美联储动向，”Federated Investors投资组合经理人Steve Chiavarone表示。(完)