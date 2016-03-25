焦点：特朗普主张对中墨商品征高额关税 效果可能适得其反

路透华盛顿3月24日（记者 David Lawder/Roberta Rampton） - 美国共和党总统参选人特朗普主张对来自中国和墨西哥的进口商品征收高额关税，这或许在共和党初选中帮他赢得了选票，但若果真实施，其效果可能适得其反，将重创日益依赖全球供应链的美国制造业者。

前贸易谈判代表、贸易律师、经济学家和商界高管对路透称，如果像特朗普竞选中承诺的那样，对所有来自中国的进口商品征税45%，对很多来自墨西哥的进口商品征税35%，将引发金融市场动荡，甚至可能导致经济衰退。

“在我们一年损失580亿美元的情况下，我不在乎贸易战，”特朗普在2月25日的辩论中说道，他指的是2015年美国对墨西哥的货物贸易逆差。但经济学家对这种美国“损失”的说法并不认同，称贸易逆差只是美国与他国之间进口与出口之间的差额。

“征收（高额）关税或设立贸易壁垒的想法可能听起来不错，但这会影响我们的经济和信誉。”美国前代理副贸易代表卡特勒（Wendy Cutler）说。

受冲击最严重的将包括美国汽车业，因该产业已完全将墨西哥融入其生产网络中。美国商务部的数据显示，去年美国和墨西哥之间的汽车和零部件免税贸易额约1,180亿美元。

特朗普的竞选团队声明中称，美国贸易政策构成了“单方面经济妥协”，需要彻底改变，因为这为竞争国排斥美国商品、压低本币汇率、不公正地针对美国的产业提供了便利。

“我认为，他（特朗普）这种格外强硬且夸夸其谈的态度，根本无助于解决问题。”美国制造业联盟负责人保罗（Scott Paul）说。

“但我相信，各方面存在广泛共识……我们与中国的经济关系存在问题，我们的政府早就该强硬一些了。”

布兰戴斯大学佩特里（Peter Petri）教授称，若突然对中国和墨西哥商品大幅提高关税，并引发报复性措施，美国制造业需要数年的时间才能重建供应链。

他指出，即便美国企业能完成这样的过渡，美国国民收入仍可能因此一年减少逾1,000亿美元。

贸易律师指出，特朗普的征税计划将违反北美自由贸易协定，且有悖美国对世贸组织（WTO）的承诺。

美国前贸易代表施瓦布（Susan Schwab）表示，若推行这样的征税计划，中国和墨西哥将选择美国最容易受损害的方面采取报复性措施。

贸易律师指出，若与中国爆发全面关税战，可能导致美国最重要的出口部门面临高额关税，包括航空、半导体、玉米和大豆等产业。