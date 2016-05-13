美国特勤局调查特朗普的前管家 因其发表谋杀奥巴马的言论

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透纽约5月12日（记者 Emily Flitter） - 美国特勤局正在调查共和党总统参选人特朗普的前管家，因后者曾在Facebook上呼吁谋杀总统奥巴马。
现年74岁的塞内加尔（Anthony Senecal）在Facebook上称，奥巴马应该被以叛国罪绞死。他于2015年发表了上述言论，《Mother Jones》杂志周四对塞内加尔的这一言论以及其他类似言论进行了报导。塞内加尔在特朗普的棕榈滩豪宅马阿拉歌庄园担任管家长达几十年。
美国特勤局在声明中称，有关塞内加尔言论的报导出现后，“美国特勤局了解到此事，将进行适当的调查。”
塞内加尔从2009年开始不再担任特朗普的管家，但《纽约时报》在2015年3月的人物介绍中称他当时是马阿拉歌庄园的历史学家。
特朗普的发言人Hope Hicks在声明中指出：“塞内加尔已经很多年没有在马阿拉歌庄园工作，尽管如此我们还是要与他所作出的有关总统的可怕言论完全划清界限。”
她拒绝对《纽约时报》有关塞内加尔近期角色的报导置评。塞内加尔没有对寻求置评的电话作出回应，也无法通过邮件联系到他。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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