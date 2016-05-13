美国特勤局调查特朗普的前管家 因其发表谋杀奥巴马的言论

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Emily Flitter
路透纽约5月12日 - 美国特勤局正在调查共和党总统参选人特朗普的前管家，因后者曾在Facebook上呼吁谋杀总统奥巴马。
现年74岁的塞内加尔（Anthony Senecal）在Facebook上称，奥巴马应该被以叛国罪绞死。他于2015年发表了上述言论，《Mother Jones》杂志周四对塞内加尔的这一言论以及其他类似言论进行了报导。塞内加尔在特朗普的棕榈滩豪宅马阿拉歌庄园担任管家长达几十年。
美国特勤局在声明中称，有关塞内加尔言论的报导出现后，“美国特勤局了解到此事，将进行适当的调查。”
塞内加尔从2009年开始不再担任特朗普的管家，但《纽约时报》在2015年3月的人物介绍中称他当时是马阿拉歌庄园的历史学家。
特朗普的发言人Hope Hicks在声明中指出：“塞内加尔已经很多年没有在马阿拉歌庄园工作，尽管如此我们还是要与他所作出的有关总统的可怕言论完全划清界限。”
她拒绝对《纽约时报》有关塞内加尔近期角色的报导置评。塞内加尔没有对寻求置评的电话作出回应，也无法通过邮件联系到他。(完)
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