分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象

路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。

特朗普的支持者，以及周六参与了这场大规模抗议活动的男男女女，注视着这些抗议活动遗留物，都不禁陷入沉思，体会这位共和党总统并不平静的上任最初48小时。

对于周六首次参加政治示威的Mary Forster的来说，这个周末只是增强了她的担忧：在这场激烈的总统大选之后，这个国家正在进一步分裂。

“我感觉我们被进一步分割开来，”42岁的Forster表示，她是一名来自纽约州伊萨卡市的环境监管专家。“实际上中间地带不再存在。我们似乎正在失去中间立场。”

过去她曾投票给民主党、亦曾投给共和党，但受到对特朗普言论及政策担忧的刺激，而参加了游行；左派人士认为商而优则仕的特朗普所发表的许多言论及政策主张，伤害到女性及少数族群。

和Forster一样，有数以百万计女性在男性家人及友人的支持下，于美国多个城市参加了游行，表明特朗普面对的挑战远大于预期。

“过去许多事让我们团结在一起，但如今我觉得似乎让我们比过去更分裂。”Forster说。

这是许多美国人的普遍看法。皮优研究中心(Pew Research Center)周四出炉的调查显示，86%的美国人认为美国在政治上比过去更分裂，这一比例比八年前奥巴马就任总统前的46%高得多。

民主和共和两党对这种分裂的看法是一致的，这和2009年时有明显不同，当时逾半共和党人认为美国愈来愈分裂，而有这种看法的民主党人则约有四成。

在诸多观察人士看来，特朗普可能加剧这种分裂。

“昨天看到了抗议，但我们不是刚刚才举行了大选吗！为什么这些人当时不投票？”特朗普周日上午发推文说道。他还加推了一条：“即便我并不是每次都认同，但我承认人们有权表达自己的观点。”

路透采访的数十名游行者中大部分人都表示，投票给了前国务卿、民主党候选人希拉里。规模最大的游行发生在投票支持希拉里的几个州，如加利福尼亚州、纽约州、伊利诺伊州、马萨诸塞州和哥伦比亚特区。

特朗普周五的就职演讲中几乎没有释出团结统一的讯息。

他直接投合他的支持者，描绘了一幅“美国屠戮”的惨淡图景--到处都是荒废的工厂、犯罪活动频发，他誓言“从此刻开始，将是美国优先。”

这位70岁总统经常唤起的关于美国的严峻看法，被统计数据证明是错误的。数据显示美国失业率和全国犯罪率都很低。但在制造业受到严重打击、人们感觉被经济复苏抛在后面的那些地区，特朗普赢得了许多选票。

**“国会让问题更加严重”**

共和党把控华盛顿，意味着党争只会变得更加严重，至少在未来两年里会是这样，直到选出下一届国会。

“毫无疑问，特朗普加剧了美国社会在国家安全、公民权利和气候变化等一些重要问题上原有的分裂现象，”布朗大学的政治学教授Wendy Schiller表示。

“分裂国家是赢得选举的良方，但它不是政府取得成功的良方。”

政治观察家们表示，在共和党控制国会两院的情况下，他们几乎没有必要争取民主党的支持。民主党人也可能更喜欢简单地反对共和党的提案，而不是寻求妥协，以激起选民同仇敌忾来为期中选举巩固基本盘。

塔夫斯大学的政治学教授Jeffrey Berry称，“国会不但没有大事化小，反而火上浇油。”

特朗普的支持者则质疑特朗普上任首日举行如此大规模抗议是否理性，毕竟特朗普还有很多时间采取政策行动。

“这些人也不给他一点时间，就推测特朗普会干得不好，”阿拉巴马州54岁的下岗教师Kimberley Morgan称。

Morgan曾在初选中支持共和党候选人卡森(Ben Carson)，但在这位神经外科医生退出竞选后支持特朗普。

她决定在周日上午与家人一同乘地铁前往华盛顿市中心时戴上写着特朗普字样的棒球帽，表示反对周六的示威抗议。

“因为你支持特朗普，所以人们对你进行各种脑补。他们推测你是个种族主义者。其实我们不是，”Morgan说，“当他们朝你尖声喊叫时很难听得进去话。” (完)