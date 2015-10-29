美国共和党正式提名莱恩担任众议院议长 领导风格将更趋保守

路透华盛顿10月28日 - 美国共和党周三提名莱恩(Paul Ryan)担任下届众议院议长；众议院也通过一项重大的预算及债务上限协议，使莱恩任内遭遇财政悬崖的风险大为降低。

莱恩是威斯康辛州国会议员，曾是2012年共和党角逐副总统人选，料可顺利在周四接任即将退休的贝纳。莱恩的出线代表众议院领导层立场将更为保守。

众议院也以266票对167票通过由贝纳、白宫及其他国会领袖所协商出来的两年期预算案，为新议长扫除路障，也缓解了市场担心下周可能出现违约的不安情绪。

本项协议把联邦举债上限授权延长至2017年3月，并放宽自动减支上限，以在两年时间内新增800亿美元的自由裁量支出。

众议院农业委员会主席Michael Conaway表示，法案中一项减少30亿美元农作物保险补贴的条款在最后关头遭到删除。农业州的议员反对减少补助。

该协议获得莱恩的支持，共和党众议员中只有79票支持，还有187名民主党众议员投了赞成票。莱恩承诺，未来他不会冒然就一项立法要求众议院投票，除非可以在众议院247名共和党议员中获得大多数支持。

该预算协议现在已交给参议院裁量，参议院一些保守派誓言通过程序障碍阻止该案通过。

如果在参议院获得通过，莱恩作为议长的首个重要任务将是实施预算计划，其中包括要在12月11日之前制定出一项重要的涉及多部门的支出议案。

在议长提名人闭门投票表决中，莱恩赢得200票支持，Daniel Webster获得43票。但周四的众议院表决中，莱恩需要获得218票支持才能当选，但Webster一些保守派支持者称，他们将转投支持莱恩。

莱恩从未在众议院担任领导职务，但目前担任众议院筹款委员会主席，他的预算计划让其在共和党保守派中广受尊重。(完)