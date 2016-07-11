美国达拉斯杀警枪手原有意发动更大规模攻击

路透达拉斯7月10日 - 相关当局周日表示，具有美国退伍军人身分、在达拉斯射杀五名达拉斯警员的凶嫌Micah X. Johnson，原本计划进行更大规模的攻击行动，甚至可能使用爆裂物；他在临死前还在墙上血书辱骂警方。

达斯斯警长David Brown对美国有线电视新闻网(CNN)表示，凶嫌利用 所受的军事训练在上周四晚间一场示威活动中临时开枪杀警。这是2001年的911攻击事件后，美国执法人员死亡人数最多的一天。

“我们相信这名凶嫌另有其他的计划，”Brown表示，并称近期发生在明尼苏达州与路易斯安那州的两名黑人遭警方射杀的事件，促使凶嫌“加快”计划并发动攻击。

Brown表示，现年25岁的Johnson曾于阿富汗服役，他在示威游行活动的尾声，开着一辆黑色运动型休旅车行驶于队伍前面，在看到可以用来做为“高处”以瞄准警察的地点后犯案。

Brown也表示，警方搜索Johnson住所后发现他曾计划使用爆裂物；其他证据也显示，他想打算利用爆裂物对付警方目标。

Johnson在军中的训练有助于他的射击与快速移动，因而令警方一开始误以为遭遇多名枪手攻击。

Brown为用机器人炸死Johnson的决定强力辩护，称机器人携带了“约一磅重的C4”爆裂物。

这起枪击事件加剧了美国一周来的混乱局面，种族、枪支暴力和警察使用致命武器等问题再度困扰美国。

官员们和维权人士均谴责这宗枪击事件，但即使在哀悼被枪杀的警察之际，美国几个城市仍爆发新的抗议活动，反对警察使用致命武器，周六有数百人在抗议活动中被拘捕。

官员称，明尼苏达州圣保罗的抗议活动尤其猛烈，人们向警察扔掷石块、瓶子和爆竹，造成21名警察受伤。

三个国家已经对公民发出警告，提醒其到美国发生抗议的城市旅游时要保持谨慎。(完)