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时事要闻 | 2013年 4月 18日 星期四 18:14 BJT

美国警方估计5-15人在德州化肥厂爆炸案中丧生

路透4月18日 - 美国警方周四称，估计五至15人在周三晚间的德州化肥厂爆炸案中丧生，数十栋房屋被夷为平地。

当局称，至少160位幸存者在当地医院接受治疗，爆炸现场被视为犯罪现场，不过目前还没有直接证据证明是人为引起。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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