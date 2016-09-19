新泽西州警方引爆一疑似炸弹包裹--地方官员

路透9月19日 - 美国新泽西州伊丽莎白市市长表示，当地一座火车站附近发现一个可疑包裹，因担心里面有可能爆炸的装置，警方周一清晨将之引爆。

美国周末期间发生三起袭击，包括周六晚间曼哈顿发生炸弹事件，造成29人受伤，以及明尼苏达州一处购物中心持刀砍人事件，造成九人受伤。

伊丽莎白市市长Christian Bollwage表示，两名男子周日晚间在火车站附近翻寻垃圾时，在一个垃圾桶里发现一个可能装有炸弹的可疑包裹。

Bollwage向记者表示，两名男子向警方报称他们“看到管线”。新泽西州联合郡炸弹小组的一架无人机确认这个包裹“可能是个未爆炸的炸弹”，联邦调查局(FBI)的拆弹小组随即赶赴现场。

FBI在纽华克的发言人Mike Whitaker表示，调查人员已知悉伊丽莎白市的情况。“我们正与地方执法合作人员一同处理，”他称，但不愿提供进一步细节。

当局表示，在调查还在持续时，新泽西公共交通公司及美国国铁暂停伊丽莎白站的火车服务。

NBC新闻报导称，车站附近周一清晨传出巨大爆炸声响。Bollwage在推特上证实，警方已经引爆可疑包裹。他在之后的推文中证实，爆炸是在警方的拆弹机器人企图拆除装置之后发生的。(完)