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中国财经 | 2016年 9月 22日 星期四 14:00 BJT

美国今年内加息机会相当高 应审慎管理风险--香港金管局

路透香港9月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，美国今年内加息机会相当高，应审慎管理风险。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

金管局发言人表示，虽然美国联邦公开市场委员会昨天决定维持利率不变，但今年内加息机会相当高。

该发言人并称，“尽管美国利率正常化步伐存在不确定性，我们仍要提醒银行、企业以至个人都应保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致资金流向改变和市场波动。”

亚洲股市周四上扬，追随美股涨势，此前美联储维持利率不变，并放缓未来升息步伐，美元因此下跌，而大宗商品价格获提振。

港股恒生指数.HSI早盘收升1.14%，报23,940.09点，主要由重磅股腾讯(0700.HK)、友邦保险(1299.HK)及中国移动(0941.HK)带动；汇丰(0005.HK)则轻微下跌。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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