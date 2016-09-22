美国今年内加息机会相当高 应审慎管理风险--香港金管局

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透香港9月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，美国今年内加息机会相当高，应审慎管理风险。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。
金管局发言人表示，虽然美国联邦公开市场委员会昨天决定维持利率不变，但今年内加息机会相当高。
该发言人并称，“尽管美国利率正常化步伐存在不确定性，我们仍要提醒银行、企业以至个人都应保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致资金流向改变和市场波动。”
亚洲股市周四上扬，追随美股涨势，此前美联储维持利率不变，并放缓未来升息步伐，美元因此下跌，而大宗商品价格获提振。
港股恒生指数.HSI早盘收升1.14%，报23,940.09点，主要由重磅股腾讯(0700.HK)、友邦保险(1299.HK)及中国移动(0941.HK)带动；汇丰(0005.HK)则轻微下跌。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。