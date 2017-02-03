分析：特朗普的美元立场和增长政策相矛盾 将使汇率坐上过山车

路透伦敦2月2日 - 如果说可见性和可预测性是金融市场稳定的两大基石，那么本周白宫关于美元发表的言论意味着，投资者将面临汇率波动加剧的局面。

美国总统特朗普及美国国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)加入有关强势美元的口水战，认为强势美元让美国在竞争力方面吃了亏。这引起了德国和日本的反驳，同时也给汇率政策全球合作的力量带来了疑云。

一方面来看这也并不奇怪。特朗普竞选的一个关键支柱便是再度振兴美国制造业并夺回失去的就业岗位。而美元疲软将有助于实现这个目标。

但是特朗普还想通过减税、增加开支以及鼓励美资企业将手中持有的海外资金回笼到国内，来推动美国经济增长，而与美国经济增长相伴的却是更高的利率和较强的美元。

对于全球决策者而言，美国政府的连番开炮增强了对20国集团(G20)汇率承诺的关注，即“避免竞争性货币贬值，不要出于竞争原因设定汇率目标”。

但在投资者看来，汇市波动性可能会加大。

“假如美国政府口头压低美元，但却执行推高美元的政策，那么即便不会引发波动，也可能会招致不确定性，”彼得森国际经济研究所的资深研究员、前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员Joseph Gagnon称。

“我觉得有些政策会推高美元，但政府又希望美元走软，这之间存在冲突。你可以说这自相矛盾，或不合逻辑。而且这可能最终会导致混乱，”他说。

**过山车行情**

特朗普及其贸易事务顾问纳瓦罗本周批评德国、日本和中国，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。德国总理默克尔和日本首相安倍晋三已对这种说法予以反驳。

然而白宫的口头干预似乎正在发挥作用。美元触及美国大选之后一周以来的低点--美元指数跌至99.35，欧元/美元将近两个月来首次升逾1.08美元。

随着欧元/美元进一步远离平价水准，欧元/美元一个月隐含波动率回落至历史低位。

但特朗普胜选让人窥见到他的政策可能导致的波动性。欧元/美元一个月隐含波动率11月升幅仅次于全球经济危机白热化时期的2008年9月和10月，为纪录第三高。

国际清算银行(BIS)经济顾问兼研究主管申铉松去年的分析显示，美元取代反映华尔街隐含波动性的VIX指数，成为与投资者风险偏好相关程度最高的变量。

之前三年美元飙升对全球金融系统而言是个潜在不稳定因素，因为美国之外的非美国机构、企业以及家庭的美元借款达到近10万亿美元。

如申铉松的研究所表明的那样，弱美元或许有助于宽松全球金融环境、增加全球放贷、有益于市场稳定，但华盛顿就其美元立场发出的矛盾信号却起不到这样的作用。

“美元或许会受这类评论影响弹来跳去，但不会仅仅因为这些言论就数周或数月下跌，”标准银行的G10策略负责人Steve Barrow还称，美元难免要遭遇过山车行情。

“如果起决定作用的是决策人士的汇率言论，那么我们大家早就在近几年里卖掉瑞郎，然后赔得血本无归，”他说，并指出两年前瑞士央行出人意料地取消瑞郎/欧元汇率上限时，瑞郎曾创下纪录涨幅。(完)