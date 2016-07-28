拜登严词抨击特朗普 称其“毫无头绪”

路透费城7月27日 - 美国副总统拜登周三抨击共和党总统候选人特朗普是投机分子，称其在如何使美国伟大、如何帮助工薪家庭方面毫无头绪。

在费城举行的民主党大会上拜登高声称特朗普“毫无头绪”，还引用了其经典口头禅--“你被炒鱿鱼了。”

“如果中产阶层过得不错，那么富有阶层会过得非常好，而贫困阶层也会有希望。他根本不知道怎样使美国伟大。实际上，他根本毫无头绪，”拜登对欢呼的人们说道，声音因情绪激动而颤抖。

拜登称赞民主党总统候选人希拉里，称她是斗士，关心那些为生存而挣扎的家庭。

拜登现年73岁，曾考虑参与民主党总统候选人提名角逐，但去年10月退出角逐，称他和家人仍未走出丧子之痛，尚未为艰苦的竞选做好准备。拜登的儿子Beau死于脑癌。

拜登因其对外政策经验闻名，他称特朗普不适合当选美国总统。(完)