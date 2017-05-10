特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局

路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。

科米率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结进行了调查。科米遭到解职可能加剧外界对调查公正性的疑虑，重新呼吁独立调查。

科米调查希拉里克林顿电邮门案使他身陷争议。

希拉里在奥巴马政府担任国务卿期间，是否使用私人电子邮件服务器危及国家安全一事，科米在大选前对希拉里重启调查也使他身陷争议。

“为FBI寻找新的领导者，重新建立民众对FBI重要执法任务的信赖与信心，这一点至关重要，”白宫公布特朗普发给科米的信件中表示。

特朗普在信中称科米无法再有效领导FBI。科米的任期原本是到2023年9月才结束。(完)