特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局

英国保守党坚信能与北爱民主联盟党达成合理协议--运输大臣
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
科米率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结进行了调查。科米遭到解职可能加剧外界对调查公正性的疑虑，重新呼吁独立调查。
科米调查希拉里克林顿电邮门案使他身陷争议。
希拉里在奥巴马政府担任国务卿期间，是否使用私人电子邮件服务器危及国家安全一事，科米在大选前对希拉里重启调查也使他身陷争议。
“为FBI寻找新的领导者，重新建立民众对FBI重要执法任务的信赖与信心，这一点至关重要，”白宫公布特朗普发给科米的信件中表示。
特朗普在信中称科米无法再有效领导FBI。科米的任期原本是到2023年9月才结束。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透伦敦6月20日 - 英国运输大臣纪嘉林(Chris Grayling)周二表示，首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党坚信，能够与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成“合理”协议。
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。