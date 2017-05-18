美国司法部指派前FBI局长穆勒调查特朗普“通俄门”

路透华盛顿5月17日 - 美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。

在司法部做出上述宣布后，特朗普在一份声明中表示，他盼望这起事件能迅速解决。

“诚如我多次所说，进行彻底调查将证实我们一贯所知--我的阵营并未与任何外国实体勾结。”他说。

穆勒在CBS新闻推文的声明稿指出，“我承担这份责任，并将尽我最大能力来履行。”

司法部副部长Rod Rosenstein在宣布任命特别检察官的声明中表示，“我做出(任命一个特别检察官)的决定，不是发现了犯罪行为，也不确定会起诉。我没有这种意图。”

“我认为有必要任命特别检察官，是为了让美国民众充分相信调查结果。”

**国会的调查将继续**

美国国会议员对司法部的决定表示欢迎，但众议院和参议院共和党领袖表示，国会自身将继续推进针对俄罗斯问题的调查。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，穆勒是特别检察官的合适人选。

众议院司法委员会主席、共和党人Bob Goodlatte表示，他相信穆勒“将进行全面和公正的调查。”

穆勒现年72岁，越南战争期间担任海军陆战队军官并荣获勋章。他曾担任联邦检察官，以坚强、务实的风格着称。在2001年9月11日恐怖袭击发生前一周，当时的美国总统布什(George W. Bush)任命他担任FBI局长。

2011年，时任美国总统奥巴马将穆勒的任期延长两年。2013年，科米接替穆勒出任FBI局长。(完)