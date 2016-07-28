奥巴马描绘美国乐观前景 力挺希拉里

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透费城7月27日 - 美国总统奥巴马周三在演讲中为美国描绘出一幅乐观前景。此次演讲旨在全力支持希拉里，帮助她击败特朗普并成为美国史上首位女性总统。
“从来没有出现过一名男性或者女性，不是我，也不是比尔(克林顿)--没人比希拉里更能胜任美国总统，”奥巴马对欢呼的人们说道。
奥巴马在费城举行的民主党大会上发表讲话，就美国的前景提出了与特朗普不同的观点。特朗普认为美国正在遭到非法移民和恐怖主义包围，在世界中迷失自己。
“对于美国的未来，我比以往任何时候都更加乐观，”奥巴马在富国银行中心对欢呼的党代表们说道。
奥巴马列举了他所说的两届任期内的一系列成就，包括从经济衰退中复苏、奥巴马医保(Obamacare)改革以及2011年击毙基地组织头目本·拉登等。
同时他还忧选民之所忧，表示理解“政治僵局、种族分裂担忧”以及经济成长放缓给人带来的挫败感。
“一些美国人未能从工厂倒闭窘况中走出；他们曾经以努力工作和养家糊口为荣，但他们现在却感到被遗忘，”他表示。
希拉里周二获得民主党总统候选人提名，角逐2016年总统大选，成为美国历史上首位来自主要党派的女性总统候选人。在击败党内竞争对手参议员桑德斯后，希拉里将在11月8日的大选中与共和党候选人特朗普一决高下。(完)
(编译 王琛/刘秀红；审校 张涛/汪红英)
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