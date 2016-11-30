特朗普料提名前高盛合伙人Mnuchin出任美国财长--消息人士

路透华盛顿11月29日 - 消息人士周二表示，美国总统当选人特朗普预计将提名前高盛(GS.N)合伙人兼好莱坞投资家Steven Mnuchin担任财政部长，这将是八年来首次由华尔街资深人士担任这一职务。

Mnuchin是特朗普总统竞选团队的财务总管。一名共和党消息人士称，这一提名可能周三公布。

Mnuchin在七名实力雄厚的候选人中脱颖而出，包括摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)以及众议院金融服务委员会主席、共和党人亨萨林(Jeb Hensarling)。(完)