特朗普料提名前高盛合伙人Mnuchin出任美国财长--消息人士

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿11月29日 - 消息人士周二表示，美国总统当选人特朗普预计将提名前高盛(GS.N)合伙人兼好莱坞投资家Steven Mnuchin担任财政部长，这将是八年来首次由华尔街资深人士担任这一职务。
Mnuchin是特朗普总统竞选团队的财务总管。一名共和党消息人士称，这一提名可能周三公布。
Mnuchin在七名实力雄厚的候选人中脱颖而出，包括摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)以及众议院金融服务委员会主席、共和党人亨萨林(Jeb Hensarling)。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)