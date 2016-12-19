美国参议员呼吁设特别小组 调查俄罗斯等他国的网络攻击活动

路透华盛顿12月18日 - 美国共和党和民主党参议员周日呼吁设立两党特别小组，调查其他国家对美国的网络攻击活动，重点调查据说的俄罗斯试图影响美国大选一事。

明年1月将成为参议院民主党领袖的舒默(Charles Schumer)和参议院军事委员会主席、共和党人麦凯恩(John McCain)周日分别发声，称有必要设立一个特别委员会，以确保国会真正聚焦于竞选期间民主党电邮遭入侵事件。

“他们入侵我们的政治系统，试图影响(大选)结果，正如看上去的那样，这是非常严重的事情，”舒默在纽约的新闻发布会上称。他表示，特别委员会还应调查他国网络攻击活动，包括中国和伊朗。

另外两名参议员同舒默和麦凯恩一导致信参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)，呼吁设立特别小组。这两位议员分别是来自南卡罗来纳州的共和党人葛兰姆(Lindsey Graham)和来自罗德岛的民主党人Jack Reed。

他们称，设立专门委员会，调查就能有的放矢，同时还可避免多个小组分头调查时会出现的管辖重叠情况。

“近期有关俄罗斯干预我们选举的报导，应该让每个美国人都感到担忧，”他们写道。

“网络安全是跨辖区的终极挑战，我们必须采取全面措施，有效地应对这一挑战。”(完)