特朗普预计将任命Wilbur Ross为美国商务部长--消息人士

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿11月29日 - 一位了解情况的共和党消息人士周二对路透表示，美国总统当选人特朗普预计将任命亿万富翁Wilbur Ross担任商务部长。Ross以其在受困行业的投资而闻名。
NBC News报导称，对Ross担任商务部长的声明最早可能在周三宣布。商务部负责处理针对廉价进口商品发起的反倾销案件。
Ross周二拒绝对路透发表评论。
现年78岁的Ross是特朗普的坚定拥护者和经济顾问。他帮助特朗普确定竞选期间的贸易主张，还将美国制造业就业岗位流失归咎于1994年与加拿大和墨西哥达成的北美自由贸易协定(NAFTA)、以及2001年中国加入世界贸易组织(WTO)。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)