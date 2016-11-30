特朗普预计将任命Wilbur Ross为美国商务部长--消息人士

路透华盛顿11月29日 - 一位了解情况的共和党消息人士周二对路透表示，美国总统当选人特朗普预计将任命亿万富翁Wilbur Ross担任商务部长。Ross以其在受困行业的投资而闻名。

NBC News报导称，对Ross担任商务部长的声明最早可能在周三宣布。商务部负责处理针对廉价进口商品发起的反倾销案件。

Ross周二拒绝对路透发表评论。

现年78岁的Ross是特朗普的坚定拥护者和经济顾问。他帮助特朗普确定竞选期间的贸易主张，还将美国制造业就业岗位流失归咎于1994年与加拿大和墨西哥达成的北美自由贸易协定(NAFTA)、以及2001年中国加入世界贸易组织(WTO)。(完)